За угон и поджог раритетного автомобиля задержан 19-летний житель Ивангорода 

По информации ivbg.ru, в Ивангороде Кингисеппского района задержан подозреваемый в поджоге автомобиля в Кингисеппе.

Заявление о пропаже автомобиля ВАЗ-21074 от дома № 21а по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе поступило в полицию 6 марта. Ущерб автовладельца, по его подсчетам, составил 50 тысяч рублей.

Угнанный автомобиль нашли сгоревшим в лесу возле деревни Извоз. В угоне и поджоге подозревают 19-летнего жителя Ивангорода. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что жителю Кингисеппа заменили денежный штраф на 7 лет колонии.