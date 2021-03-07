Лжесотрудник финансового регулятора украл 1,8 млн рублей у пенсионерки из Светогорска

По информации ivbg.ru, 6 марта в полицию Выборгского района обратилась 75-летняя жительница Светогорска.

Около месяца назад ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся представителем финансового надзорного ведомства. Он поставил женщину в известность, что ранее она покупала медикаменты, которые оказались фальсифицированными. И ей якобы полагается денежная компенсация от государства.

По словам мошенника, чтобы их получить, необходимо было оплатить издержки перевода и хранения денег в банковских ячейках. Пенсионерка выполнила инструкции и лишилась более 1,8 млн рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в России с начала 2021 года на 70% выросло количество банкротов.