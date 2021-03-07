Погода в Ленобласти: 8 марта ожидается до -17 °C и метель

Согласно прогнозам, 8 марта в Ленинградской области будет ветрено. Ветер в течение суток будет северным и северо-восточным, 6-11 м/с. Ночью и утром – до 15 м/с.

Температура ночью будет достигать -13 °C. В некоторых районах – до -17 °C. Днем ожидается потепление до -5… -8 °C. Теплее всего будет в юго-западных районах Ленинградской области.

В большинстве районов региона пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ожидается метель. Водителей предупреждают снежном накате на дорогах.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что на обработку дорог в Ленобласти за сутки потрачено более 1600 тонн соли.