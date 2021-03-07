Фото: хитрый Шлиссик научился отделать витаминки от рыбы, но как он это делает – неизвестно

Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» 7 марта рассказали, как прошла первая неделя весны у их подопечных – нерп Шлиссика и Крошика.

«У Крошика началась капитальная весенняя линька, а Шлиссик научился выковыривать из рыбы витаминки, которые мы ему туда запихиваем. Как он это делает, мы так понять не можем», – сообщили специалисты

Все потому что Шлиссик действует очень хитро. При людях он рыбу с капсулой не ест. Приходится его оставлять в одиночестве на время трапезы. А когда сотрудники реабилитационного центра приходят, рыбы уже нет, а капсула лежит.

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