В Мурино переехал неадекватный сертоловский расчленитель

Автор: Александр Селиванов
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Жители массово жалуются на неадекватного соседа, но со стороны правоохранительных органов не следует никакой реакции.

В социальной сети «ВКонтакте» появился пост с сообщением о том, что мужчина выпивает часто и основательно, в нетрезвом виде агрессивен и ведёт себя неадекватно.

Хулиган проживает по улице Шоссе в Лаврики в доме № 34/2. Также выяснилось, что мужчина в 2010 году расчленил в Сертолово труп своей матери, предположительно умершей собственной смертью.

Теперь он режет провода соседям и поджигает им коврики.

Отмечается, что жители дома неоднократно обращались в полицию, но никаких эффективных мер не было предпринято.

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27.02.2021 314
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