В Сосновом Бору открылся новый женский клуб

Клуб открывает свои двери для всех желающих в ДК «Строитель» в Сосновом Бору.

По информации издания «Маяк», в Сосновом Бору прошло официальное открытие нового женского клуба. Открытие прошло за чашечкой чая, после чего был проведен небольшой концерт.

Отмечается, что основу клуба составили участницы танцевального коллектива «Энергия сердца».

По славам Анастасии Барановой, в планах у клуба проводить мероприятия, интересные для разных возрастов.