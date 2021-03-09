Жительница Всеволожска решила отметить 8 марта расстрелом сожителя

Мужчину доставили в больницу с открытой раной брюшной стенки.

По информации правоохранительных органов, в одной из квартир на Ленинградской улице во Всеволожске произошла стрельба. Позднее выяснилось, что во время распития спиртных напитков, между 35-летней женщиной и ее сожителем разгорелся конфликт, переросший в стрельбу.

В результате происшествия мужчину госпитализировали с открытой раной брюшной стенки.

Отмечается, что женщина была задержана сотрудниками полиции. Оружие у неё изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.