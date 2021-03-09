В Выборгском районе в ДТП пострадал пассажир легковушки, водитель скрылся

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу.

По информации ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Ленобласти, авария произошла вечером 7 марта в Выборгском районе. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Он сам обратиться к медикам. В удовлетворительном состоянии отпущен домой.

Отмечается, что водитель автомобиля с места происшествия скрылся и его разыскивают сотрудники полиции.

Вам будет интересно Видео: около 50 машин попали в ДТП на «Сортавале» во Всеволожском районе В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: массовая авария с участием десятков автомобилей произошла на федеральной трассе А-121 «Сортавала»... 07.03.2021 185

По факту ДТП будет проведена проверка.