В Выборгском районе в ДТП пострадал пассажир легковушки, водитель скрылся

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу.
По информации ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Ленобласти, авария произошла вечером 7 марта в Выборгском районе. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся.
В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Он сам обратиться к медикам. В удовлетворительном состоянии отпущен домой.
Отмечается, что водитель автомобиля с места происшествия скрылся и его разыскивают сотрудники полиции.
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07.03.2021 185
По факту ДТП будет проведена проверка.