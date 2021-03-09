Роскачество перечислило самые некачественные блинчики с мясом на прилавках в России

Как сообщают в Роскачестве, в исследованиях участвовала продукция 20 российских торговых марок. Их проверили по 513 показателям.

Несоответствия требованиям технического регламента по микробиологическим показателям выявлены у ТМ «Ашан», «ВкусВилл», «Лента», «Морозко» «От Ильиной» и «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых».

Бактерию кишечной палочки нашли в продукции торговых марок «ВкусВилл», «От Ильиной» и «Морозко». Превышение по содержанию энтерококков – в блинчиках с мясом марки «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых».

Победителем исследования и самым качественным продуктом стали блины торговой марки «Сибирская коллекция» (ООО «Щелковский МПК»).

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что эксперт спрогнозировала, насколько вырастет плата за капремонт в России.