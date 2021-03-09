Сообщается, что Депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника поймали с поличным при обыске в нарколаборатории на набережной канала Грибоедова.

В Адмиралтейском районе Петербурга 9 марта прошел рейд, в ходе которого правоохранителями была накрыта нарколаборатория в квартире на набережной канала Грибоедова, сообщает источник. В частной квартире располагается художественная мастерская. Но как стало известно помимо картин, в помещении занимались фасовкой и продажей запрещенных веществ.

В квартире с поличным был пойман депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник. 78.ru сообщили, что Резника задерживать не стали, так как он обладает депутатской неприкосновенностью. В отношении остальных присутствовавших в квартире лиц решается вопрос о возбуждении уголовных дел. В квартире находились родственники жены депутата.

Источник сообщил, что депутат действительно находится на свободе, но от дальнейших комментариев отказывается. Об этом рассказали Невские новости и 78.ru.