Во время рейда в нарколабораторию был пойман депутат Резник

Автор: Анастасия Щербакова
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Сообщается, что Депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника поймали с поличным при обыске в нарколаборатории на набережной канала Грибоедова.

В Адмиралтейском районе Петербурга 9 марта прошел рейд, в ходе которого правоохранителями была накрыта нарколаборатория в квартире на набережной канала Грибоедова, сообщает источник. В частной квартире располагается художественная мастерская. Но как стало известно помимо картин, в помещении занимались фасовкой и продажей запрещенных веществ.

В квартире с поличным был пойман депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник. 78.ru сообщили, что Резника задерживать не стали, так как он обладает депутатской неприкосновенностью. В отношении остальных присутствовавших в квартире лиц решается вопрос о возбуждении уголовных дел. В квартире находились родственники жены депутата.

Источник сообщил, что депутат действительно находится на свободе, но от дальнейших комментариев отказывается. Об этом рассказали Невские новости и 78.ru.

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