Пятиэтажный медицинский центр на улице Чудновского будут строить около трёх лет.

Правительство Петербурга на заседании 9 марта утвердило передачу земельного участка на улице Чудновского частной компании под строительство пятиэтажного медицинского центра.

Медцентр, постройка которого займет примерно 3 года, будет оказывать широкий спект медицинских услуг, в том числе по полису ОМС.

Губернатор Александр Беглов отметил, что новый объект здравоохранения позволит улучшить ситуацию с медучреждениями в районе. По его словам, в Петербурге активно строятся новые медицинские учреждения. В прошлом году была введена в строй вторая очередь Северной клиники в Приморском районе. Об этом рассказали 78.ru.