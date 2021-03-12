В Министерстве просвещения заявили, что сейчас этот вопрос особенно актуален, поскольку многие родители просто не справляются со своими детьми.

Несовершеннолетних нарушителей, с которыми не могут справиться родители, предложили помещать в специальные учреждения временного содержания — с позволения последних. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова замглавы Минпросвещения Дениса Грибова.