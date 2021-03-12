В Министерстве просвещения заявили, что сейчас этот вопрос особенно актуален, поскольку многие родители просто не справляются со своими детьми.
Несовершеннолетних нарушителей, с которыми не могут справиться родители, предложили помещать в специальные учреждения временного содержания — с позволения последних. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова замглавы Минпросвещения Дениса Грибова.
«Может, провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалась, можно скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей не только по решению суда, а, может быть, по согласию родителей. Потребность такая на самом деле существует», — заявил он.