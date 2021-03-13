Россияне рассказали, на что тратят больше всего денег в путешествиях

Около 42% респондентов сообщили, что часто превышают выделенный на поездку бюджет, 11,9% — почти всегда держатся в рамках.

Во время путешествий россияне тратят больше всего средств, помимо билетов и отелей, на кафе и рестораны — 39,3%. Кроме того, что много денег уходит на продукты — 37%, экскурсии или посещение музеев — 35,8%, шопинг и развлечений — 23,6%, покупку сувениров — 6,1%. Такие данные приводит опрос сервиса OneTwoTrip.

Напомним, что Турция изменяет правила въезда в страну. Теперь с 15 марта иностранцам придется заполнять специальную электронную анкету. Также до 15 апреля необходимо будет предъявить отрицательный тест на COVID-19.