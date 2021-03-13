Жители пяти районов Ленобласти могут отследить движение автобусов с помощью приложения

Теперь жители пяти районов Ленобласти могут узнать в приложении Яндекс.Транспорт местонахождение ближайшего автобуса по интересующему маршруту и примерное время его прибытия на остановочный пункт.



Региональное транспортное предприятие ООО «Вест-Сервис» заключило соответствующее соглашение с Яндекс. Сейчас к сервису подключены все автобусные маршруты Тосненского и Ломоносовского районов, часть маршрутов Гатчинского, Кировского и Всеволожского района. Об этом сообщает комитет Ленобласти по транспорту.

В ближайшее время в приложении также также появятся маршруты №№ 579, 572А и 596Б, отправляющиеся до станции метро «Улица Дыбенко» из поселка Приладожский, Мга и Кудрово соответственно.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что движение автобусов можно отследить через приложение и в Волхове.