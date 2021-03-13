Названы самые угоняемые автомобили в России

Автор: Гузель Галимова
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Страховщики назвали автомобили, которые чаще всего угоняли в феврале 2021 года в России. 

Лидерами стали «корейцы» Hyundai и Kia, а также японская Toyota, сообщили опрошенные РИА Новости страховщики, причем чаще всего назывались модели Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry. Начали пользоваться популярностью у угонщиков Lada Vesta и Volkswagen Tiguan. 

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Кроме того, страховщики назвали среди часто угоняемых бренды Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz и конкретные модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80.

Большая часть автоугонов приходится на Москву и Петербург, где у компаний наиболее солидные портфели по автострахованию.

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