Названы самые угоняемые автомобили в России

Страховщики назвали автомобили, которые чаще всего угоняли в феврале 2021 года в России.

Лидерами стали «корейцы» Hyundai и Kia, а также японская Toyota, сообщили опрошенные РИА Новости страховщики, причем чаще всего назывались модели Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry. Начали пользоваться популярностью у угонщиков Lada Vesta и Volkswagen Tiguan.

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Кроме того, страховщики назвали среди часто угоняемых бренды Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz и конкретные модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80.

Большая часть автоугонов приходится на Москву и Петербург, где у компаний наиболее солидные портфели по автострахованию.