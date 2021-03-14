По Ленобласти предложено запустить турпоезд

Маршрут, предложенный экспертом, может показать туристам всю красоту русского севера.

По словам члена правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Марины Любимовой, интерес к такому поезду в первую очень будет обуславливаться его ценой, пишут «Невские Новости».

Эксперт предлагает для маршрута использовать часть «Серебряного ожерелья России», чтобы показать всю красоту североевропейской части России.

Туристический поезд будет в пути около двух суток. За это время пассажиры смогут посетить достопримечательности Русского Севера.