По Ленобласти предложено запустить турпоезд

Маршрут, предложенный экспертом, может показать туристам всю красоту русского севера.
По словам члена правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Марины Любимовой, интерес к такому поезду в первую очень будет обуславливаться его ценой, пишут «Невские Новости».
Эксперт предлагает для маршрута использовать часть «Серебряного ожерелья России», чтобы показать всю красоту североевропейской части России.
Туристический поезд будет в пути около двух суток. За это время пассажиры смогут посетить достопримечательности Русского Севера.
Вам будет интересно
ДТП на час парализовало движение пригородных поездов из Петербурга в сторону станции "Невская Дубровка". Как сообщает паблик “Мэш на Мойке”, водитель...
12.03.2021 424