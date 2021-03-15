Представляющая Россию на Евровидении певица Манижа считает своих критиков расистами

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Россию на «Евровидении-2021» с песней Russian Woman представит певица Манижа (Manizha).

По словам певицы, после того, как это стало известно, она столкнулась с волной непонимания в российском сегменте интернета из-за транслируемых идей бодипозитива, сексизма и феминизма. Но первопричина «хейта», по ее мнению, в другом.

Главной причиной недовольства многих Манижа, переехавшая в Россию из Таджикистана в раннем возрасте, назвала расизм. Якобы «она не может представлять русских женщин».

«В хейте, с которым сейчас столкнулась, четко распознаю расизм. Он здесь, никуда не делся», – рассказала Манижа в интервью ТАСС