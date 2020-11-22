Организаторы озвучили новые правила Евровидения-2021

Артисты музыкального конкурса «Евровидение-2021» предварительно запишут свои живые выступления на случай.

Как рассказали организаторы «Евровидения-2021», вещатель каждой страны-участницы конкурса отснимет живое выступление своего представителя. Это будет сделано на случай, если исполнитель не сможет приехать в Нидерланды из-за коронавируса.

Вещателям будет предложено сделать запись выступления артиста в студии у себя в стране. Ролик будет представлен до начала «Евровидения». При этом, как подчеркнули организаторы, запись должна быть уникальной и не должна публиковаться до конкурса, который запланирован на предстоящий май.

У артистов будет три дубля записи, после чего глава делегации принимает решение о том, какой материал будет отправлен организаторам. Во время записи выступления будет установлено прямое соединение. Руководитель «Евровидения», независимой наблюдатель и представитель вещателя смогут наблюдать за записью, оказывать помощь и поддержку, а также обеспечивать честность конкурса.

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