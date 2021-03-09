Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021

Manizha представит Россию на «Евровидении-2021» с песней Russian Woman.

Это стало известно после национального отборочного тура. По результатам зрительского голосования певица набрала 39,7%. На участие в “Евровидении-2021” также претендовали Therr Maitz с песней Future is bright и дуэт 2Маши с композицией Bitter words.

По словам Manizha, песня Russian Woman посвящена “трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России». Известно, что российской певице таджикского происхождения Маниже Сангин 29 лет, она независимый музыкант, режиссер музыкальных клипов и общественный деятель.