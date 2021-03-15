По словам женщины, всё дело в пепле, посыпавшемся со стороны катка.

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В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» петербурженка рассказала о том, что во время празднования Масленицы в парке ЦПКио́ имени Кирова на Елагином острове ей прожгло куртку от горящего пепла чучела.

«Хорошо, если люди не пострадали и не получили ожоги», — написала женщина в своем посте в паблике.

Однако по словам некоторых комментаторов, пострадавшая сама виновата в сложившейся ситуации. Они посоветовали ей подальше отойти от горящего чучела Масленицы.