Петербурженке прожгло одежду после проводов масленицы — фото и видео

Автор: Александр Селиванов
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По словам женщины, всё дело в пепле, посыпавшемся со стороны катка.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» петербурженка рассказала о том, что во время празднования Масленицы в парке ЦПКио́ имени Кирова на Елагином острове ей прожгло куртку от горящего пепла чучела.

«Хорошо, если люди не пострадали и не получили ожоги», — написала женщина в своем посте в паблике.

Однако по словам некоторых комментаторов, пострадавшая сама виновата в сложившейся ситуации. Они посоветовали ей подальше отойти от горящего чучела Масленицы.

Kurtky
Источник: vk.com/spb_today
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