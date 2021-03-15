Труп женщины нашли в ванной во Мге

По информации ivbg.ru, 14 марта в полицию Кировского района сообщили о смерти женщины в квартире двухэтажного дома на улице Майора Жаринова во Мге.

Труп нашли в ванной комнате ее близкие. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Возможной предпосылкой трагедии стала установка газового водонагревателя без разрешения и отсутствие тяги в дымоходе.

Умершей было около 50-и лет. Обстоятельства происшествия устанавливается.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как бездомный напал с ножом на пенсионерку-колясочницу из-за 100 рублей во Мге.