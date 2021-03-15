Помимо средств бюджета в проекте участвует частный капитал в лице ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» (ИКЕА).

Проектная документация для строительства нового выезда из Кудрово — развязки с Мурманским шоссе уже разработана по заказу «Ленавтодора» и получила положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертизы».

Само строительство будет реализовано в два этапа: продление Центральной улицы до Мурманского шоссе, а затем проведение реконструкции существующего путепровода к ТК «МЕГА».

Создание развязки предусматривает реконструкцию путепровода до ТЦ «МЕГА-ИКЕА» над шоссе, который осенью 2018 года перешел в собственность Ленобласти.

Напомним, что транспортную проблему в Кудрово обсуждали неоднократно. Город растет и расширяется, при этом новые въезды и выезды из него не появляются. Жители Кудрово страдают от отсутствия современных въездов в Петербург. Чтобы попасть в мегаполис утром приходится стоять в часовых пробках. Новая развязка позволит автомобилистам быстро выезжать на трассу в обход огромных заторов. Плюс Всеволожский район в 2017 году признали самым густонаселенным районом в России.