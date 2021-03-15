В Кингисеппском районе перевернулся автобус с пассажирами

В понедельник, 15 марта произошло ДТП на участке трассы «Санкт-Петербург-Ручьи». В результате аварии шесть пассажиров автобуса пострадали.

Как сообщает портал Кингисепп сегодня, ДТП произошло в 7:15 утра на 132 км трассы «Санкт-Петербург-Ручьи» в Кингисеппском районе. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением — транспорт занесло и в левую сторону дороги, после чего опрокинулся на бок.

На данный момент известно о шести пассажирах, получивших повреждения. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Напомним, что подобное ДТП произошло и в Лужском районе. Маршрутный автобус направлявшийся в Осьмино вылетел с трассы в кювет и перекинулся на бок.