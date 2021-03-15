В Ленобласти на борьбу со льдом выделят 1 млн рублей

Правительство Ленобласти обеспокоено весенним половодьем. На сайте госзакупок уже выбран подрядчик, который снизит вероятность подтоплений населенных пунктов.

До 15 мая на реках области пройдут работы по ослаблению ледовых покрытий. Их главная цель — снизить риск подтопления населенных пунктов. На данный момент уже определен исполнитель контракта — О «Северо-Западный центр разминирования и специальных работ». С предприятием заключено соглашение на 989 тысяч 999 рублей.

Из техзадания следует, что подрядчику составит прогноз развития весеннего половодья на территории области и проанализирует гидрологические условия. Работы пройдут на реках Свирь, Паша, Оять, Сясь, Тихвинка, Волхов, Луга, Оредеж, Плюсса, Черная, Тосна, Нарва и Тигода.