Мальчик на картинге сбил верблюда с ребенком на городской масленице

Автор: Анастасия Щербакова
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В Сосновом Бору в ходе празднования масленицы мальчик на картинге, не справившись с управлением, врезался в проходящего мимо верблюда с ребенком. Все участники инцидента отделались легким испугом.

Сообщение о необычном ДТП разместили в группе Мой Сосновый Бор. Как уточняется в публикации, инцидент произошел в воскресенье, 14 марта в разгар праздничных гуляний в честь масленицы.

«Ребенок на картинге не справился с управлением, врезался в покрышки, а затем и в верблюда, который в этот момент катал другого ребенка. В результате верблюд упал вместе с ребенком и получил травму ноги. Дети не пострадали!», — говорит автор сообщения.

Позже данную ситуацию прокомментировали организаторы картинга мотоклуб «HoSt»  и хозяева верблюда.

Мальчик на картинге сбил верблюда с ребенком на городской масленице Сосновый Бор, парк, Картинг, дети, аварияФото: группа в ВК "Мой Сосновый Бор"
Мальчик на картинге сбил верблюда с ребенком на городской масленице Сосновый Бор, парк, Картинг, дети, аварияФото: группа в ВК "Мой Сосновый Бор"
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Мальчик на картинге сбил верблюда с ребенком на городской масленице Сосновый Бор, парк, Картинг, дети, авария
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