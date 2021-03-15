В Парголово пожарные ликвидируют серьезное возгорание на строительном объекте — фото

В Выборгском районе Петербурга вечером, 15 марта произошёл пожар. Сообщается, что горит строительная бытовка.
Фото: Мойка 78
Фото: Мойка 78
Фото: Мойка 78
Как сообщили Мойке78, в посёлке Парглово, на повороте с улицы Фёдора Абрамова на Заречную улицу загорелась строительная бытовка.
Весь район уже окутан густым дымом. Как сообщает очевидец происшествия, на месте пока работает один пожарный расчет. О пострадавших информации нет.
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01.03.2021 400