В Парголово пожарные ликвидируют серьезное возгорание на строительном объекте — фото

В Выборгском районе Петербурга вечером, 15 марта произошёл пожар. Сообщается, что горит строительная бытовка.

Фото: Мойка 78 Фото: Мойка 78 Фото: Мойка 78

Как сообщили Мойке78, в посёлке Парглово, на повороте с улицы Фёдора Абрамова на Заречную улицу загорелась строительная бытовка.

Весь район уже окутан густым дымом. Как сообщает очевидец происшествия, на месте пока работает один пожарный расчет. О пострадавших информации нет.