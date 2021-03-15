В Парголово пожарные ликвидируют серьезное возгорание на строительном объекте — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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В Выборгском районе Петербурга вечером, 15 марта произошёл пожар. Сообщается, что горит строительная бытовка. 

В Парголово пожарные ликвидируют серьезное возгорание на строительном объекте - фото чп, пожар, парголово, мчсФото: Мойка 78
В Парголово пожарные ликвидируют серьезное возгорание на строительном объекте - фото чп, пожар, парголово, мчсФото: Мойка 78
В Парголово пожарные ликвидируют серьезное возгорание на строительном объекте - фото чп, пожар, парголово, мчсФото: Мойка 78

Как сообщили Мойке78, в посёлке Парглово, на повороте с улицы Фёдора Абрамова на Заречную улицу загорелась строительная бытовка.

Весь район уже окутан густым дымом. Как сообщает очевидец происшествия, на месте пока работает один пожарный расчет. О пострадавших информации нет.

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01.03.2021 400
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