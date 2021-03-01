В Светогорске горит крупное предприятие жилищно-коммунального хозяйства — видео

В понедельник вечером, 1 марта стало известно о крупном возгорании на предприятии ООО «Светогорское ЖКХ». Согласно последней информации, в огне уничтожена почти вся спецтехника.
Видео пожара опубликовали в группе Вконтакте Новости Ленинградской области. Точной информации о масштабах возгорания, его причинах, а также причиненном ущербе на данный момент нет.
Предприятие ООО «Светогорское ЖКХ» называют местным монополистом в сфере коммунального хозяйства. Оно занимается обслуживанием практически всего жилищного фонда в городе Светогорск. Так, например, спецтехника именно этого предприятия используется для уборки дорог от последствий непогоды.
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