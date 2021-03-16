Петербуржец убил молотком прохожего, потому что тот показался ему нечистой силой

В Москве задержан охотник на ведьм – 24-летний Никита В. из Санкт-Петербурга, насмерть забивший прохожего, потому что тот показался ему нечистой силой.

Обстоятельства происшествия все еще устанавливаются. На момент подготовки публикации известно, что молодой человек напал на прохожего ночью возле дома на улице Довженко. Сначала бил ногами, а затем добил молотком.

Следователям молодой человек сказал, что его жертва нуждалась в «экзорцизме». Петербуржца отправят на психиатрическую экспертизу.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что однофамилец расстрелял мужчину из пистолета возле ночного клуба в Гатчине.