Петербуржец убил молотком прохожего, потому что тот показался ему нечистой силой

Автор: Сергей Агутин
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В Москве задержан охотник на ведьм – 24-летний Никита В. из Санкт-Петербурга, насмерть забивший прохожего, потому что тот показался ему нечистой силой.

нечистой силой
Фото: telegram-канал Mash

Обстоятельства происшествия все еще устанавливаются. На момент подготовки публикации известно, что молодой человек напал на прохожего ночью возле дома на улице Довженко. Сначала бил ногами, а затем добил молотком.

Следователям молодой человек сказал, что его жертва нуждалась в «экзорцизме». Петербуржца отправят на психиатрическую экспертизу.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что однофамилец расстрелял мужчину из пистолета возле ночного клуба в Гатчине.

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