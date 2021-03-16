Населенные пункты Ленобласти, где 16 марта выявлены 125 новых заражений COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 125 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 16 марта.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Ломоносовском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалево (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Лагоново (+1), Губаницы (+1).
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+7), Кудрово (+3), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Щеглово (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+2), Ваганово (+1), Старая (+2), Токсово (+1), Романовка (+1), Бугры (+1), пгт. им. Свердлова (+1), СНТ «1 мая» (+1), Углово (+1), Рахья (+1), Кальтино (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+10), Победа (+1), Первомайское (+1), Рощино (+1), Советский (+1), Сосновый Бор (+1), Ленинское (+1), Возрождение (+1), Клеверное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+9), Кобралово (+1), Сиверский (+1), Вырица (+4), Малое Верево (+1), Ивановка (+1), Алексеевка (+1), Горки (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Нежново (+1), Пиллово (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+3).
- Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Вахнова Кара (+1).
- Лужский район: Луга (+5), Хабалинка (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+3).
- Приозерский район: Приозерск (+3), Коммунары (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+2), Заклепье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+3), Шугозеро (+1).
- Тосненский район: Тосно (+3), Никольское (+4), Гладкое (+1).