Мошенникам, вымогающим деньги у геев, дали реальные сроки в Санкт-Петербурге

Приговоры были вынесены по делу о вымогательстве денег у геев при помощи подставных свиданий.

По информации BBC News, двое мужчин знакомились с гомосексуальными людьми в соцсетях, после чего звали на свидания и обвиняли в педофилии.

Отмечается, что потерпевшими стали 18 представителей ЛГБТ-сообщества. Пострадавшие потеряли от 20 тысяч до одного миллиона рублей.

В итоге суд приговорил мужчин к 6,5 и к четырем годам колонии.