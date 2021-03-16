Мошенникам, вымогающим деньги у геев, дали реальные сроки в Санкт-Петербурге

Приговоры были вынесены по делу о вымогательстве денег у геев при помощи подставных свиданий.
По информации BBC News, двое мужчин знакомились с гомосексуальными людьми в соцсетях, после чего звали на свидания и обвиняли в педофилии.
Отмечается, что потерпевшими стали 18 представителей ЛГБТ-сообщества. Пострадавшие потеряли от 20 тысяч до одного миллиона рублей.
В итоге суд приговорил мужчин к 6,5 и к четырем годам колонии.
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