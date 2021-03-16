Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра 18 и 19 марта выступят в Тихвине, на родине Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Музыкальный праздник приурочен ко дню рождения великого композитора и пройдет во Дворце культуры им. Н.А. Римского-Корсакова. 18 марта артисты исполнят оперу «Ночь перед Рождеством», а 19 марта — сюиту из оперы «Сказка о царе Салтане».

Как уже ранее писал ivbg.ru, реставрационные работы в доме-музее Римского-Корсакова близятся к завершению. Сейчас идут работы по расчистке лепного декора на потолках Столовой залы и Красной гостиной. Для посетителей музей откроется в 2022 году.