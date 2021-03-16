Блокаднице, над которой издевалась сиделка, хотят организовать поездку в санаторий

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: spb.sledcom.ru
Фото: spb.sledcom.ru

Сотрудники Следственного комитета и Культурного центра навестили Евгению Алексеевну с подарками и цветами.

Главное следственное управление по Санкт-Петербургу принимает меры по поддержке 98-летней жительницы блокадного Ленинграда, которая оказалась жертвой избиения со стороны сиделки.

В ведомстве сообщили что в рамках расследования проведена очная ставка между потерпевшей и обвиняемой, проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Сотрудники Культурного центра и ГСУ СК России по Петербургу навестили пострадавшую Евгению Алексеевну и вручили ей подарки и цветы. Сейчас ей хотят организовать поездку в санаторий. Об этом рассказали Невские новости.

Совсем недавно Евгении Алексеевне, вернувшейся из больницы, открыли сбор средств. Вы можете почитать о том, как она стала жертвой со стороны собственной сиделки в нашей статье.

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03.03.2021 342
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