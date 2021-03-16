Теплосети работают с опережением графика — на двух участках уже сделали 40-50 % объема работ.

16 марта вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль посетил объекты на которых ведется реконструкция теплосетей в Колпинском районе. Работы как ожидается, дадут постоянное тепло 40 тысячам жителей Колпино.

На улице Павловская, Карла Маркса сделали 50 % объема работ, а на Братьев Радченко заменили 40 % старых труб. Коммунальщики работают с опережением графика. Завершить планируют до января 2022 года.

В зоне ремонта в Колпино 157 зданий, среди них пять детских садов, 15 лечебных учреждений, пять школ и 88 многоквартирных жилых домов. Их обогревают временные теплосети. Как отметил вице-губернатор, в 2020 году проложили 250 км тепловых сетей, в 2021 году показатели хотят увеличить. Об этом рассказали Невские новости.