Ленинградская и Московская области будут активно сотрудничать в сфере образования

Ленобласть и Подмосковье планируют реализацию совместных проектов в области развития и модернизации образования. Подписано соответствующее соглашение.

В частности, будут проводиться конференции, форумы, семинары и выставки для обмена профессиональным опытом и технологиями работы.

“Реализация совместных образовательных и научно-практических проектов, без сомнения, позволит вывести качество образования в обоих субъектах на новый уровень”, — отметил председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть заняла третье место среди российский регионов с самым лучшим качеством образования. К слову, на инвестиции в образование в Ленобласти предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.