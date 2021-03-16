Житель Тихвинского района Ленобласти задолжал по алиментам 99 тысяч рублей.

Мужчина ежемесячно должен был выплачивать на содержание своих несовершеннолетних детей 1/3 части своего заработка. Однако должник уклонялся от выплаты. Тогда судебные приставы наложили арест на его машину Renault Clio, сообщили в пресс-службе УФССП Ленобласти.

Тогда мужчина полностью выплатил долг и исполнительный сбор в размере 7 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти завели уголовное дело против жителя Подпорожского района, который задолжал своему ребенку 950 тысяч 768 рублей. Всего в 2020 году к уголовной ответственности привлечены 311 родителей, уклоняющиеся от уплаты алиментов. Всего в Ленобласти было возбуждено 835 административных дел.