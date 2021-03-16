«Дрозденко — это кандидат на вырост»: эксперт назвал преимущества губернатора Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Евгений Минченко, глава «Минченко консалтинг»/ Приокская правда

Холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал девятый по счету рейтинг политической устойчивости губернаторов. По мнению главы коммуникационного агентства Евгения Минченко, губернатор 47-го региона по праву входит в ТОП-3 руководителей субъектов.

«Высокий уровень поддержки Политбюро 2.0, низкий уровень конфликтности, с позиционированием и политическим менеджментом все хорошо. Такой рок-н-ролл губернатор, у которого нет проблем в коммуникации с избирателями. На мой взгляд, достаточно перспективная фигура не только для Ленинградской области – хотя, в общем-то, он только в прошлом году избрался», – цитирует слова эксперта Online47.

Также Евгений Минченко считает, что глава Ленинградской области предпринимал правильные действия в период пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, что серьезно поспособствовало народной поддержке Александра Дрозденко.

По поводу будущих перспектив главы региона директор «Минченко консалтинг» считает следующее:

«Дрозденко – это очевидно «кандидат на вырост. Вопрос времени, когда и в каком качестве он пойдет дальше. Тем более Ленинградская область и кадры делегирует достаточно сильные…».
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16.03.2021 103
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