Работодатели России задолжали своим сотрудникам почти 1,8 млрд рублей

Росстат привел статистику, согласно которой задолженность по заработной плате в России за прошедший месяц снизилась. На 1 марта этот показатель составил 1 млрд 804,9 млн рублей.

Снижение задолженности по зарплатам в России по сравнению с февралем составило 3,6% — в денежном эквиваленте это составляет 67,6 млн рублей.

Важно отметить, что в сумме общего долга преобладает задолженность прошлых лет — 885,9 млн рублей было накоплено за 2019 год; 662,6 млн рублей за 2020-й и 256,4 млн рублей в текущем 2021-м.

Среди отраслей, больше всего задолжавших своим рабочим, называют обрабатывающее производство — 39,6%, строительство — 21,7% и добычу полезных ископаемых — 11,5%.