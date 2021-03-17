На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 17 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 164-165 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 30-25 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 112-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков, водоотводных лотков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка примыканий, площадок отдыха, островков безопасности;

км 39-40(старое направление) ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка снега от СБО;

км 0-78; тран. раз. 42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега от СБО;

км 0-1 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена СБО;

км 2-8 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена СБО;

км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

км 37,38 (н. х.), ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ремонт МБО;

км 114-124, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия;

км 158-178, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 56-59 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;

т. р 47км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;

км 41 ограничение скорости движения в направлении СПБ с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 664, 672,673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»: