В Ленобласти с 1 апреля изменится порядок выплат нуждающимся семьям с детьми

С 1 апреля в Ленобласти выплаты на детей от трех до семи лет включительно будут выплачиваться по-новому.

Теперь в составе семьи будут учитываться студенты до 23 лет, обучающиеся на очной форме. Выплаты родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами, больше не учитываются в доходах. Более подробно о ключевых изменениях рассказал комитет по соцзащите населения Ленобласти и Центра соцзащиты населения.

Подать заявление на обновленное пособие можно с 1 апреля на Госуслугах, в МФЦ или органах соцзащиты. Семьи, которым назначат пособие в повышенном объеме, в апреле получат доплату за январь-март.

Ранее мы рассказывали, что подозрительно бедным семьям из Ленобласти пригрозили лишением пособий. Россиянам, имеющим в собственности солидное по нынешним меркам имущество, но позиционирующих себя малоимущими гражданами, в скором времени могут ограничить поступление детских выплат.