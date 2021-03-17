В Петербурге средняя сумма взятки выросла почти до 300 тысяч рублей

За минувший 2020 год в Петербурге выявлено порядка 500 коррупционных преступлений: более половины из них касается взяток.

Как сообщает замглавы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Баранов, за год зарегистрировано 254 дела по взяткам. Их средняя сумма составила 287 тысяч рублей против 174 тысяч в 2019 году. По его словам, за год она выросла, а это значит, что брать взятки стало сложнее.

Ранее бывшего руководителя Петербургской таможни задержали за крупную взятку. За 20 млн рублей он «закрыл глаза» на таможенном контроле.