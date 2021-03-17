Сурки из Ленинградского зоопарка проснулись после спячки — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Ленинградский зоопарк
Фото: Ленинградский зоопарк

Сурки Ижорик и Августина долгое время не покидали домики из-за морозов, но с наступлением тепла мохнатые зверьки регулярно появляются на публике.

Ленинградский зоопарк в своих соцсетях поделился приятной весенней новостью — сурки Ижорик и Августина наконец-то выбрались из своих уютных домиков навстречу людям. Звуки из домиков пушистой парочки сотрудники зоопарка слышали уже давно, но зверьки оставались в домиках из-за наступивших осадков.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Сейчас зверьки регулярно появляются на публике. Как заметили сотрудники зоопарка, Ижорик занимается изучением территории, а Августина ведет себя более сдержанно. Об этом рассказали 78.ru.

Сурки из Ленинградского зоопарка неохотно просыпаются от зимней спячки.

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03.03.2021 234
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