Сурки Ижорик и Августина долгое время не покидали домики из-за морозов, но с наступлением тепла мохнатые зверьки регулярно появляются на публике.

Ленинградский зоопарк в своих соцсетях поделился приятной весенней новостью — сурки Ижорик и Августина наконец-то выбрались из своих уютных домиков навстречу людям. Звуки из домиков пушистой парочки сотрудники зоопарка слышали уже давно, но зверьки оставались в домиках из-за наступивших осадков.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Сейчас зверьки регулярно появляются на публике. Как заметили сотрудники зоопарка, Ижорик занимается изучением территории, а Августина ведет себя более сдержанно. Об этом рассказали 78.ru.

Сурки из Ленинградского зоопарка неохотно просыпаются от зимней спячки.