Фото: vk.com/botsad_spb
Фото: vk.com/botsad_spb
Фото: vk.com/botsad_spb
Фото: vk.com/botsad_spb
Фото: vk.com/botsad_spb
Насладиться цветами и ароматом необычной сакуры посетители могут на субтропическом маршруте.
Петербургский Ботанический сад поделился фотографиями необычной сакуры, которая совсем недавно распустила свои лепестки. Растение выделяется своим необычным свекольным оттенком, в то время как обычно сакуры представляют розовым.
Подобная сакура открыла путь профессиональной японской ботаники. Первым человеком, научно описавшим все базовые виды растений японского континента, стал ботаник Карл Максимович, академик Санкт-Петербургской академии наук. Об этом рассказали Невские новости.
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