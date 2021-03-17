Фото: vk.com/botsad_spb Фото: vk.com/botsad_spb Фото: vk.com/botsad_spb Фото: vk.com/botsad_spb Фото: vk.com/botsad_spb

Насладиться цветами и ароматом необычной сакуры посетители могут на субтропическом маршруте.

Петербургский Ботанический сад поделился фотографиями необычной сакуры, которая совсем недавно распустила свои лепестки. Растение выделяется своим необычным свекольным оттенком, в то время как обычно сакуры представляют розовым.

Подобная сакура открыла путь профессиональной японской ботаники. Первым человеком, научно описавшим все базовые виды растений японского континента, стал ботаник Карл Максимович, академик Санкт-Петербургской академии наук. Об этом рассказали Невские новости.