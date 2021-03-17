В Петербурге водитель сбил 11-летнюю девочку, доставил ее в больницу и скрылся, теперь его разыскивают

В Петербурге полиция разыскивает водителя, который 17 марта сбил девочку на набережной реки Фонтанки.
По предварительной информации, школьница пыталась пересечь проезжую часть на «красный» свет, но в этот момент ее сбил автомобиль. После водитель взял пострадавшую на руки, посадил в салон и привез в больницу. Однако там он не сообщил об аварии и скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу.
Известно, что ребенок сильно не пострадал и уже находится дома.
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17.03.2021 146