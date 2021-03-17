В Петербурге водитель сбил 11-летнюю девочку, доставил ее в больницу и скрылся, теперь его разыскивают

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Петербурге полиция разыскивает водителя, который 17 марта сбил девочку на набережной реки Фонтанки. 

По предварительной информации, школьница пыталась пересечь проезжую часть на «красный» свет, но в этот момент ее сбил автомобиль. После водитель взял пострадавшую на руки, посадил в салон и привез в больницу. Однако там он не сообщил об аварии и скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу.

Известно, что ребенок сильно не пострадал и уже находится дома.

Вам будет интересно
В Петербурге водитель сбил 11-летнюю девочку, доставил ее в больницу и скрылся, теперь его разыскивают сбил ребенка, разыскивает, полиция, Петербург
В Петербурге отец в течении года истязал восьмиклассницу, пока она не умерла
По информации ivbg.ru, еще 2 января в квартире дома № 36/3 на Наличной улице в Санкт-Петербурге нашли труп восьмиклассницы без внешних...
17.03.2021 146
Автор