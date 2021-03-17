Видео: в Петербурге голый мужчина бегал возле метро и просил о помощи

Около станции метро «Приморская» очевидцы заметили неадекватного голого мужчину: он приставал к прохожим и просил о помощи.

На кадрах видно, как он то в истерике бьется об асфальт, то пристает к прохожим. Слышна нецензурная брань и мольбы о помощи. Видео опубликовали в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Очевидцы вызвали вызвали мужчине скорую помощь. Его доставили в НИИ им. Джанелидзе с подозрением на отравление психотропными веществами. Его личность пока не установлена.