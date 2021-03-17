Экспонат займет главное место в Музее Военно-морской славы города.

В Кронштадте откроется музей военно-морской славы. Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» станет главным экспонатом историко-культурного кластера «Остров фортов».

В рамках встречи члены рабочей группы побывали на месте стоянки К-3, где обследовали внутренние помещения и корпусные конструкции для составления графика дальнейших работ.

В настоящий момент авторы проекта продумывают концепцию К-3 в рамках Музея Военно-морской славы в Кронштадте. Комплекс общей площадью около 35 тыс. кв.м., открытие которого запланировано на 2024 год, включит в себя конгрессно-выставочный центр и станет мультиинтерактивной площадкой, содержащей лучшие музейные технологии России.

Авторы проекта предусмотрели центральное место АПЛ К-3: планируется провести восстановление ключевых пространств лодки, разместить ее на металлических опорах и оснастить стеклянным куполом.

— Невозможно представить отечественную историю ВМФ без развития атомного подводного флота, у истоков которого стояло создание легендарной К-3. Воссозданная в своем историческом облике, АПЛ будет не просто впечатляющим своим видом центральным экспонатом Музея Военно-морской славы в Кронштадте, но и уникальной образовательной площадкой истории атомного флота России, — говорит руководитель проектного офиса по развитию туристско-рекреационного кластера г. Кронштадта Ксения Шойгу.

Об этом рассказали кронштадт.рф и Невские новости.