Работающим в Ленобласти иностранцам могут дать возможность прививаться от коронавируса

В настоящее время приоритетом государства является вакцинация своих граждан. Однако сейчас специалисты ищут варианты, чтобы процедуру могли пройти и мигранты.

Зампред комитета по труду и занятости населения Ленобласти Дмитрий Никифоров рассказал “Невским новостям” о том, что эту проблему можно решить за счет частных клиник, при выделении им вакцины. В ближайшее время инициатива будет рассмотрена на федеральном уровне соответствующим ведомством.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти прививку от коронавируса сделали 55 489 жителей Ленобласти. Полностью вакцинацию завершили 30 479 человек. Всего в регион поступило 60 322 комплекта вакцины.