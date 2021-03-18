В сети появились фотографии мартовских торосов в Финском заливе

Фотографы Татьяна Ливеровская и Вячеслав Заметня поделились своими снимками природы.

Источник: Вячеслав Заметня Источник: Татьяна Ливеровская Источник: Вячеслав Заметня Источник: Вячеслав Заметня Источник: Вячеслав Заметня

Фотографии были сделаны на южном побережье Финского залива в государственном природном заказнике «Лебяжий» (Ломоносовский район).

Отмечается, что ледяные торосы — это нагромождение обломков льда, до 10 — 20 метров в высоту, которые образуются в результате сжатия ледяного покрова.