В сети появились фотографии мартовских торосов в Финском заливе

Фотографы Татьяна Ливеровская и Вячеслав Заметня поделились своими снимками природы.
Источник: Вячеслав Заметня
Источник: Татьяна Ливеровская
Источник: Вячеслав Заметня
Источник: Вячеслав Заметня
Источник: Вячеслав Заметня
Фотографии были сделаны на южном побережье Финского залива в государственном природном заказнике «Лебяжий» (Ломоносовский район).
Отмечается, что ледяные торосы — это нагромождение обломков льда, до 10 — 20 метров в высоту, которые образуются в результате сжатия ледяного покрова.
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17.03.2021 125