В сети появились фотографии мартовских торосов в Финском заливе

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Фотографы Татьяна Ливеровская и Вячеслав Заметня поделились своими снимками природы.

В сети появились фотографии мартовских торосов в Финском заливе фотографии, финский залив, торосы, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, Ломоносовский район, Ленобласть, ледИсточник: Вячеслав Заметня
В сети появились фотографии мартовских торосов в Финском заливе фотографии, финский залив, торосы, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, Ломоносовский район, Ленобласть, ледИсточник: Татьяна Ливеровская
В сети появились фотографии мартовских торосов в Финском заливе фотографии, финский залив, торосы, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, Ломоносовский район, Ленобласть, ледИсточник: Вячеслав Заметня
В сети появились фотографии мартовских торосов в Финском заливе фотографии, финский залив, торосы, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, Ломоносовский район, Ленобласть, ледИсточник: Вячеслав Заметня
В сети появились фотографии мартовских торосов в Финском заливе фотографии, финский залив, торосы, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, Ломоносовский район, Ленобласть, ледИсточник: Вячеслав Заметня

Фотографии были сделаны на южном побережье Финского залива в государственном природном заказнике «Лебяжий» (Ломоносовский район).

Отмечается, что ледяные торосы — это нагромождение обломков льда, до 10 — 20 метров в высоту, которые образуются в результате сжатия ледяного покрова.

Вам будет интересно
Сакура редкого свекольного оттенка распустилась в Ботаническом саду Петербурга — фото
Насладиться цветами и ароматом необычной сакуры посетители могут на субтропическом маршруте. Петербургский Ботанический сад поделился фотографиями необычной сакуры, которая совсем недавно...
17.03.2021 125
Автор