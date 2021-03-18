Около 1,5 кг наркотиков нашли в квартире жительницы Всеволожска — фото

В Петербурге полиция задержала 29-летнюю жительницу Всеволожска. Ее подозревают в сбыте и хранении крупной партии наркотиков.

По данным оперативников, запрещенное она сбывала через интернет-магазин в даркнете. Тайники-закладки женщина делала сама. В ее квартире на улице Добровольского во Всеволожске полиция обнаружила два пакета с синтетическим веществом общим весом около полутора килограммов, а также упаковочный материал, компьютер и несколько мобильных телефонов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Подозреваемая изолирована на двое суток, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в Ленобласти можно сдать наркоточки по телефону. Для этого необходимо позвонить по номеру 8 (812) 573-79-96.