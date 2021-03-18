Влюбленные не стесняясь брали попкорн и газировку, а кульминацией свидания стало занятие любовью в кинозале.

Кинотеатр в торгово-развлекательном комплексе «Южный Полюс» на Пражской улице в нерабочее время оказался местом для свидания. Пара молодых людей пробралась в закрытое помещение кинозала и устроило себе незабываемый вечер — брали ведрами бесплатный попкорн и газировку, а затем вовсе занялись любовью прямо в кинозале. Наличие камер не смутило молодых людей.

Утром парочка успешно скрылась от охраны. Сейчас представители кинотеатра ищут влюбленных, но не для того чтобы предъявить им обвинения, а подарить парный билет в кинозал. Об этом рассказали 78.ru.