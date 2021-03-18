Причиной стал пар из люков, который заметили очевидцы на пересечении улиц Ленсовета и Орджоникидзе.

В Московском районе десяток домов оставили без тепла на время ремонтных работ на трубопроводе. Специалисты обнаружили ненадёжный участок тепломагистрали после сообщений о паре из люков, которые заметили горожане на пересечении улиц Ленсовета и Орджоникидзе.

Ограничение теплоснабжения коснется десяти зданий на улице Орджоникидзе и проспекте Юрия Гагарина. Планируется, что ремонтные работы завершатся к 14:00 19 марта. Об этом рассказали 78.ru.

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